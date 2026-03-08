Завершение отопительного сезона 2026 года в Запорожье будет происходить постепенно, с учетом температуры, состояния сетей и рисков безопасности.

Завершение отопительного сезона Запорожье в 2026 году будет определяться по погодным показателям и состоянию теплосетей, сообщает Politeka.

Эта зима стала испытанием из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и масштабные обесточивания. Несмотря на сложную ситуацию, коммунальные службы обеспечили стабильное теплоснабжение и водоснабжение в большинстве домов.

Решение об отключении тепла принимается на основе среднесуточной температуры воздуха. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830 теплоснабжение прекращают, если в течение трех дней подряд средняя температура превышает +8 °C. В прошлом году сезон завершили 27 марта, в этом году планируется действовать аналогично, учитывая нормативы и фактические погодные условия.

Многоквартирные дома оборудованы счетчиками тепла, что позволяет владельцам или ОСМД самостоятельно регулировать подачу энергии. В теплые дни можно снизить температуру в помещениях, экономя ресурсы и поддерживая комфорт.

Параллельно в городе уже началась подготовка к сезону 2026-2027 годов. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что работы стартовали заблаговременно по поручению Президента и Премьер-министра, чтобы повысить готовность к возможным вызовам.

Главный акцент делается на защите критической инфраструктуры и повышении энергонезависимости. Продолжается строительство защитных сооружений на ключевых объектах, внедряются альтернативные источники энергии. Благодаря международной поддержке, регион получит 59 когенерационных установок суммарной мощностью 115 МВт и 28 коммунальных солнечных электростанций общей мощностью 2,5 МВт на базе больниц, школ и предприятий.

Таким образом, завершение отопительного сезона в Запорожье будет происходить постепенно, с учетом температуры, состояния сетей и рисков безопасности. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб и планировать потребление энергии в соответствии с обновлениями.

