Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі запроваджена в межах програми, яка надає базові ресурси переселенцям та літнім громадянам, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується центром «Гостинна Хата» та спрямована на забезпечення мінімальних потреб у продуктах харчування й гігієні для найуразливіших категорій.

Щодня заклад видає до 50 продуктових наборів. Першочергово підтримку отримують новоприбулі переселенці протягом перших трьох місяців після оформлення довідки ВПО. Інші категорії — матері-одиначки, родини з вагітними, самотні пенсіонери старші 70 років, пари того ж віку, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї — можуть отримувати допомогу раз на два місяці.

Переселенці з Херсону можуть забрати пакети у «Гостинній Хаті» або у херсонському центрі «Вільні Разом». Повторне отримання ресурсів у іншому закладі до закінчення двомісячного періоду не передбачено.

Для родин із дітьми передбачене дитяче харчування раз на місяць, а також підгузки, засоби гігієни, ліки та медичне обладнання. Центр наголошує на особистому поданні документів і дотриманні графіку, щоб уникнути черг та забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Отримувачі, які мешкають у громадах Одеси та мають власні штаби, поки що не можуть забрати продуктові набори у «Гостинній Хаті», але мають доступ до інших видів підтримки. Робота з місцевими організаціями триває для розширення охоплення.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі гарантує постійний доступ до необхідних ресурсів, дозволяючи родинам і літнім людям підтримувати безпеку та базові потреби навіть у складних умовах. Волонтери радять стежити за оголошеннями центру, щоб вчасно отримати підтримку та скористатися усіма доступними послугами.

Додатково, мешканцям радять заздалегідь перевіряти графіки видачі, щоб уникнути черг та максимально ефективно скористатися програмою.

