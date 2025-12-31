Энергетики советуют жителям заранее проверять обновление и планировать дела с учетом графика отключения света на январь 2026 года в Сумах.

График отключения света на январь 2026 года в Сумах обнародовали энергетические службы, передает Politeka.

Появился он на сайте Сумыоблэнерго .

Плановые работы будут продолжаться в несколько дат и коснутся частного сектора и отдельных городских улиц.

Первые ограничения запланированы на 5 января . В промежуток с 08:00 до 16:30 электроснабжение временно прекратят в садовом обществе «Дружба» (участки № 49, 53, 55, 69, 73, 82, 95, 121, 132, 167), на Берестовой ( № 6– 1–8), Тихом (№ 2, 6), Цветочном (№ 11), Ромашковом (№ 16) и 2-м Кленовом (№ 2/1).

В тот же день с 09:00 до 15:00 без напряжения останутся дома на улицах Владимира Затуливитра (№57–85, включая 65А и 76/1) и Андрея Реуты (№11).

На 6 числа запланированы работы с 08:30 до 14:30 . Они коснутся Ярослава Мудрого (№ 45, 52), Героев Чернобыля (№ 1–10, 1А, 2А, 3/9), Ильинской (№ 2А, 5, 7, 7А, 50), Магистратской (№ 20) и Набережной реки2 Стрелки (№ 2).

Далее, 7 и 8 числа , ограничения будут продолжаться на Британской — от дома № 1 до № 32, включая дробные адреса. Время работ - с 08:30 до 14:30 или с 10:00 до 16:00 , в зависимости от даты.

9 числа с 08:30 до 14:30 электроэнергию отключат Михаила Лушпы (все дома с номером 5 и корпусами).

Отдельный этап запланирован на 15 января . С 09:00 до 17:00 без света останутся адреса Кондратьевского (№ 6-32, в том числе 6/2, 26/2) и Троицкой (№ 9, 11, 13).

Энергетики советуют жителям заранее проверять обновление и планировать дела с учетом графика отключения света на январь 2026 года в Сумах, чтобы избежать бытовых неудобств.

