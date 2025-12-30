В связи с техническими работами компания "Сумыоблэнерго" сформировала детальные графики отключения света на 31 декабря в Сумской области.

Графики отключения света в Сумской области на 31 декабря вводятся в последний день 2025 в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумыоблэнерго».

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света в Сумах на 30 декабря. Графики отключения света на 31 декабря будут действовать в Охтырке с 9 утра и продлятся до 17:00 по следующим адресам:

ул. 8 Березня - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 42Ж, 40Ж 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75, 77, 89.

93-й Бригады Холодный Яр - № 78, 79, 81, 81А, 81Б, 82, 83, 84, 85, 85А, 85Б, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 9 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 1 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 13 142, 143, 143А, 144, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 155А, 16 162, 163, 164, 166, 168, 170, 176, 180, 182, 184, 186, 190.

Армийська - № 80, 80/1, 80/73, 80А, 82, 109, 111

архитектора Немкина - № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

архитектора Яковлева - № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38 38, 40, 40А, 42, 44

Бакыривськый - № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3 30, 31, 33, 35

Б.Д. Антоненко-Давыдович — № 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 52А, 53, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 74А, 75, 76, 79, 80, 107

Степана Бандеры - № 1, 3-13, 15-38, 40-44, 43А, 46, 48

Сумська - № 24, 103, 105, 107, 109-130, 132-139, 138А, 140-145, 146А, 147-155, 156, 156А, 157-165, 164-17 186–193, 194–205, 207–216, 218, 218А, 219А, 220, 222–229, 229А, 229Б, 230, 230А, 231–239, 241,25 260А, 261–269, 270–279, 280В, 281, 283, 284, 287, 289–300, 300А, 300В, 301–305, 307, 309, 311, 31 323, 323А, 325, 325А, 326–329, 329А, 331, 333, 335, 335А, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 35 359А, 361, 365

Ограничения также вводятся с 9:00 до 15:00 в домах города Тростянець, расположенных по следующим адресам:

Благовищенська — № 1А, 12Р, 14Р, 16, 22, 22А, 22Г, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/2, 36Г, 40, 40/2, 42, 44, 44Р, 46, 46А, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 54, 56Д, 56Е, 58, 58А, 521А, 521Р

Мыру — № 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 28, 28А, 28Б, 28Г, 30, 30Г, 32

Свободы — № 1, 2, 23, 24, 24А, 25, 26

Боева — № 19, 21, 23А, 25, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Покровська — № 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19

переу. Покровськый — № 1, 1А, 2, 4, 6, 8

Б. Хмельныцького — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 14А/1, 14В, 14Г, 15, 15Г, 18, 20, 521А

Грушевського — № 1А, 2, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 54

Князив Острозькых — № 1, 1Р, 2Р, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11Р, 12, 12Р, 13, 13Р, 14, 14Р, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Р, 23, 24, 25, 25А, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33Р, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44Р, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Кроме этого отключения произойдут в населенном пункте Ромны с 9:00 до 15:00 на улицах:

1-й пер. Оболонской - № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32

1-й пер. Озерный - № 1, 2, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 22

Щаслыва - № 36А, 48, 52А, 52Д, 54, 54А, 56, 56А, 58, 58А, 60, 64, 66, 66А, 68, 70

2-й пер. Маркевича - № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Учительська - № 14, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Берегова - № 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49

3-й пер. Маркевича - № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Оболонська - № 1, 3, 5, 7, 9, 11

Маркевыча - № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 62А

Также ограничения будут действовать в Глухови. Обесточения произойдут с 9 до 15 часов по адресам:

Полесская - № 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 45, 47

Григория Сковороды - № 4

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

