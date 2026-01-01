График отключения света на 2 января в Житомирской области включает все указанные районы.

Украинцам сообщили о графике отключения света на 2 января в Житомирской области, передает Politeka.

Появился он на сайте Житомироблэнерго .

Начало отключений запланировано на 09:00, завершение - 17:00. Предупреждение о временных перерывах отправлено еще 26 декабря. Текущий статус: часть объектов подключена, на остальных работах продолжаются.

Список адресов и подстанций:

Бондаревка: ул. Тараса Шевченко 27, 30, 32, 42, 48; Неопределенно.

ул. Тараса Шевченко 27, 30, 32, 42, 48; Неопределенно. Полянка: ул. Дружбы 6; ул. Партизанская 1, 11, 2, 7; ул. Счастливая 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8.

ул. Дружбы 6; ул. Партизанская 1, 11, 2, 7; ул. Счастливая 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8. ПС 35/10 Городская → ПЛ-10 Л-Грозино Гор , Липники → ПЛ-10 МОЩАНИЦА → КТП-4-079 , ПС 110/10 Молоты → ПЛ-10 Л-Полянка → КТП-3-237 , ПС 110/35/10 → КТП-4-028 .

, , , . Буда: ул. Центральная 1, 2, 15, б.17; ул. Будда 01-10, 37-41, 43, 45, 47, 48; ул. Будда 08, 11-36, 36а, 59, б.17; ул. Буда неизвестно.

ул. Центральная 1, 2, 15, б.17; ул. Будда 01-10, 37-41, 43, 45, 47, 48; ул. Будда 08, 11-36, 36а, 59, б.17; ул. Буда неизвестно. Грабы: ул. Заричанская 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34; ул. Космонавтов 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Лесная 1, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8; ул. Солнечная 2, 4, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 3, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Терехова 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43; ул. Независимость 12.

ул. Заричанская 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34; ул. Космонавтов 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Лесная 1, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8; ул. Солнечная 2, 4, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 3, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Терехова 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43; ул. Независимость 12. Лугины: ул. Зеленая 1–33, 1а, 2, 2А, 3–9, 10–60, 14а, 18а, 19а, 21А, 25а, 29а, 29б, 31а, 31б, 33а; ул. Трипольская 1, 2, 3, 5, 7; переулки Зеленые I, II 2/2, 3а/1; ул. Колхозная 13, 16; ул. Варшавская 1, 7, 7а, 9а, 10-20, 22, 24, 24а, 26; ул. Липницкая 4, 14в, 18, 22, 22а, 33а; ул. Стуса 1, 10, 10а, 11–16, 18, 18а; ул. Огиенко Иоанна 1–11; переулок Елены Пчелки 1, 1а, 4, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12–20.

ул. Зеленая 1–33, 1а, 2, 2А, 3–9, 10–60, 14а, 18а, 19а, 21А, 25а, 29а, 29б, 31а, 31б, 33а; ул. Трипольская 1, 2, 3, 5, 7; переулки Зеленые I, II 2/2, 3а/1; ул. Колхозная 13, 16; ул. Варшавская 1, 7, 7а, 9а, 10-20, 22, 24, 24а, 26; ул. Липницкая 4, 14в, 18, 22, 22а, 33а; ул. Стуса 1, 10, 10а, 11–16, 18, 18а; ул. Огиенко Иоанна 1–11; переулок Елены Пчелки 1, 1а, 4, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12–20. Новоселка: ул. Вишневая 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18; ул. Садовая 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 30, 33, 37, 41; Неопределенно.

ул. Вишневая 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18; ул. Садовая 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 30, 33, 37, 41; Неопределенно. Грозино: ул. Владимира Шленчека 2, 6, 22, 26, 26А, 29, 31; ул. Боровая 1, 2, 10, 12, 12А, 13–20, 23, 25–28, 30, 32–36, 37, 39, 41; ул. Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; ул. Шатрищанская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19; ул. Мира 9, 31.

ул. Владимира Шленчека 2, 6, 22, 26, 26А, 29, 31; ул. Боровая 1, 2, 10, 12, 12А, 13–20, 23, 25–28, 30, 32–36, 37, 39, 41; ул. Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; ул. Шатрищанская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19; ул. Мира 9, 31. Кремное: ул. Заречная 1–4, 8, 9, 10, 13–30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 59, 70; ул. Лесно 1–14; ул. Леси Украинки 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 22; ул. Грушевского 1-3, 5-28; ул. Полевая 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 19; пр-к Ветеринарный 1-12а; пр-к Луговой 1-8; пр-к Садовый 1–5, 1а, 2, 3.

ул. Заречная 1–4, 8, 9, 10, 13–30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 59, 70; ул. Лесно 1–14; ул. Леси Украинки 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 22; ул. Грушевского 1-3, 5-28; ул. Полевая 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 19; пр-к Ветеринарный 1-12а; пр-к Луговой 1-8; пр-к Садовый 1–5, 1а, 2, 3. Коростень: ул. Каштановая 15; ул. Наровского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22; ул. Селезнева 51, 72, 74, 76, 78-81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

ул. Каштановая 15; ул. Наровского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22; ул. Селезнева 51, 72, 74, 76, 78-81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99. Жабче: ул. Садовая 1, 4, 6, 10, 13–45, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 67, 68, 68А; ул. Юрасов 10, 11, 13-20, 37, 38, 42, 46, 56А, 60.

ул. Садовая 1, 4, 6, 10, 13–45, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 67, 68, 68А; ул. Юрасов 10, 11, 13-20, 37, 38, 42, 46, 56А, 60. Леоновка: ул. Центральная 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; ул. Родниковая 1, 3, 4, 10; ул. Косяк 2, 6, 8, 9, 13; ул. Шевченко 4, 5, 6, 13; ул. Сосновые 1, 4, 12, 2А, 6, 8; пр-к Лесной 1-2.

ул. Центральная 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; ул. Родниковая 1, 3, 4, 10; ул. Косяк 2, 6, 8, 9, 13; ул. Шевченко 4, 5, 6, 13; ул. Сосновые 1, 4, 12, 2А, 6, 8; пр-к Лесной 1-2. Шатрище: ул. Героев 1, 10–12, 14–16, 17–20, 22–25, 26, 28–32, 33–36, 38–42, 44, 47–50, 52, 53, 54, 56, 58, 60; ул. Лесная 4; ул. Мира 9, 31.

График отключения света на 2 января в Житомирской области охватывает все указанные районы, поэтому жителям следует подготовиться и обеспечить альтернативные источники питания.

