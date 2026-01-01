Графік відключення світла на 2 січня в Житомирській області охоплює всі зазначені райони.

Українцям повідомили про графік відключення світла на 2 січня в Житомирській області, передає Politeka.

З'явився він на сайті Житомиробленерго.

Початок відключень запланований на 09:00, завершення — 17:00. Попередження про тимчасові перерви надіслано ще 26 грудня. Поточний статус: частина об’єктів підключена, на інших роботи тривають.

Список адрес та підстанцій:

Бондарівка: вул. Тараса Шевченка 27, 30, 32, 42, 48; Невизначено.

вул. Дружби 6; вул. Партизанська 1, 11, 2, 7; вул. Щаслива 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8. ПС 35/10 Городська → ПЛ-10 Л-Грозино Гор , Липники → ПЛ-10 МОЩАНИЦЯ → КТП-4-079 , ПС 110/10 Мелені → ПЛ-10 Л-Полянка → КТП-3-237 , ПС 110/35/10 ЛУГИНИ → ПЛ-10 СТАРОСІЛЛЯ → КТП-4-028 .

, , , . Буда: вул. Центральна 1, 2, 15, б.17; вул. Буда 01–10, 37–41, 43, 45, 47, 48; вул. Буда 08, 11–36, 36а, 59, б.17; вул. Буда невідомо.

вул. Зарічанська 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34; вул. Космонавтів 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31; вул. Лісова 1, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8; вул. Сонячна 2, 4, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 3, 40, 42, 44, 46, 48; вул. Терехова 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43; вул. Незалежності 12. Лугини: вул. Зелена 1–33, 1а, 2, 2А, 3–9, 10–60, 14а, 18а, 19а, 21А, 25а, 29а, 29б, 31а, 31б, 33а; вул. Трипільська 1, 2, 3, 5, 7; провулки Зелені І, ІІ 2/2, 3а/1; вул. Колгоспна 13, 16; вул. Варшавська 1, 7, 7а, 9а, 10–20, 22, 24, 24а, 26; вул. Липницька 4, 14в, 18, 22, 22а, 33а; вул. Стуса 1, 10, 10а, 11–16, 18, 18а; вул. Огієнка Івана 1–11; провулок Олени Пчілки 1, 1а, 4, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12–20.

вул. Вишнева 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18; вул. Садова 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 30, 33, 37, 41; Невизначено. Грозине: вул. Володимира Шленчака 2, 6, 22, 26, 26А, 29, 31; вул. Борова 1, 2, 10, 12, 12А, 13–20, 23, 25–28, 30, 32–36, 37, 39, 41; вул. Лісова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; вул. Центральна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; вул. Шатрищанська 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19; вул. Миру 9, 31.

вул. Зарічна 1–4, 8, 9, 10, 13–30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 59, 70; вул. Лісна 1–14; вул. Лесі Українки 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 22; вул. Грушевського 1–3, 5–28; вул. Польова 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 19; пр-к Ветеринарний 1–12а; пр-к Луговий 1–8; пр-к Садовий 1–5, 1а, 2, 3. Коростень: вул. Каштанова 15; вул. Наровського 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22; вул. Селезньова 51, 72, 74, 76, 78–81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

вул. Садова 1, 4, 6, 10, 13–45, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 67, 68, 68А; вул. Юрасова 10, 11, 13–20, 37, 38, 42, 46, 56А, 60. Леонівка: вул. Центральна 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49; вул. Джерельна 1, 3, 4, 10; вул. Косяк 2, 6, 8, 9, 13; вул. Шевченка 4, 5, 6, 13; вул. Соснова 1, 4, 12, 2А, 6, 8; пр-к Лісовий 1–2.

Графік відключення світла на 2 січня в Житомирській області охоплює всі зазначені райони, тому жителям варто підготуватися та забезпечити альтернативні джерела живлення.

