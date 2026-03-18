Графики отключения света в Ровенской области на 19 марта будут действовать из-за профилактических работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Рівнеобленерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

В Ровенской области 19 марта в некоторых населённых пунктах региона запланированы графики отключения света. Они производятся в рамках обслуживания и модернизации энергосетей с целью повышения надежности и стабильности электроснабжения. Жителям советуют заранее ознакомиться со списком адресов, где состоятся ограничения.

С 9 до 17 часов обесточат село Квасылив. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

Волынськых чехив — 2А, 13, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33-Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 9

Зализнычна — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Молодижна — 32

Набережна — 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 17а, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Сичовых Стрильцив — 2, 3

Также с 9 до 17 часов дополнительные графики отключения света в селе Ильпинь. Они будут продолжаться на улицах:

Береговый — 1, 4, 6, 11, 14, 2, 24, 28А, 3, 34А, 34Б, 3А, 4, 45, 47, 5, 51, 53, 7, 9, 15

Берегова — 1, 11, 14, 2, 24, 28А, 3, 34А, 34Б, 3А, 4, 45, 47, 5, 51, 53, 7, 9

Зализнычна — 1, 1А, 2, 2а, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Комунарив — 1Б, 26, 36

Квасыливська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Соловина — 1В, 1а, 44, 44А, 46а, 5А

В населенном пункте Велыкый Олексын с 09:00 до 17:00 жители останутся без электроснабжения на отдельных улицах:

Весняна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 9, 79

Заводська — 4

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 22, 24А

Камяна — 31

Л.Украинкы — 2, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 3А, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 9

Промыслова — 2

Шевченка — 29, 33, 34А, 34Б, 35, 36, 37, 39, 39А, 44

К тому же, в городе Здолбунив свет будет выключен с 09:00 до 17:00 по конкретным адресам:

Шевченко - 2А

Олены Пчилкы - 43

