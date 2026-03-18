Энергетики обнародовали плановые графики отключения света в Полтавской области на 19 марта.

Графики отключения света в Полтавской области на 19 марта связаны с плановыми и профилактическими работами, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваоблэнерго».

Сообщается, что энергетики обнародовали обновленные графики отключения света в Полтавской области на 19 марта. Временные перебои в снабжении света проводятся с целью проведения технического обслуживания и обеспечения стабильной работы энергосетей.

С 8 до 19 часов будут выключать электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

с.Вильный Степ улицы:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодижна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка улицы:

Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Украинськых повстанцив (б. 42),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювилейна (б. 6/47, 27а)

С 8 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Стари Санжары. Электричество выключат на следующих улицах:

Андрия Геращенка (б. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

пров.Багнянськый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15),

пров.Вузькый (б. 1, 2, 3, 4, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2, 4),

Катерыны Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Луговый (б. 2, 2-Б, 3, 4, 7, 8),

пров.Мыколы Середы (б. 1, 15),

пров.Мырный (б. 4, 6),

пров.Молодижный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 10, 12, 13),

Набережна (б. 1, 2, 5),

пров.Озерный (б. 1, 3),

Олександра Янка (б. 1, 2а, 5, 7),

пров.Решетныка (б. 1),

пров.Ричковый (б. 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 8, 10),

пров.Сонячный (б. 2, 4),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113а, 117, 119, 119-А, 121, 123, 125А, 127, 131, 133, 135),

пров.Травневый (б. 1, 2, 3, 5, 9),

пров.Тупый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Феофила Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21),

пров.Яблуневый (б. 2, 3, 5)

С 8 до 16:30 электричество исчезнет из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Света не будет в селе Городыще по адресу:

ул.Молодижна (б. 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66).



