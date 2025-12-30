В ходе проведения ремонтных работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 31 декабря.

Графики отключения света в Житомирской области на 31 декабря вводятся по части региона, там будут проводить плановые ремонтные работы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житопроизводэнерго».

Энергетические службы сообщают, что введение временных ограничений на электроснабжение обусловлено выполнением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. В этой связи 31 декабря в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ.

С 9 до 17 часов электричество будет выключаться в населенном пункте Краснопилка по адресам:

Заводська 58, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 67

Польова 53, 57, 63, 65.

Также ограничения вводятся в населенном пункте Велыка Хайча с 9 до 17 часов на улицах:

Академика Тутковского 66.

Зализнычна 36, 5.

Молодижна 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 28, 28А, 2А, 3, 36, 3 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5/1, 50, 52, 52/1, 54, 5А, 6, 7, 7А.

Овручська 10.

Садова.

В селе Ворсивка обесточения будут проходить в тот же временной промежуток - с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:

Козлова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24А, 27, 28, 28б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 39, 4, 5, 6, 8.

Леси Украинки, 33, 8.

Михала Былины 14, 17, 8-1.

Молодижна 7.

Монякина 1, 9.

Польова 2, 4, 5.

Центральна 28, 35.

В городе Малын электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 по адресу:

Антоновыча 10, 12, 14, 19, 21

Будивельныкив

Володымыра Кудры 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8

Довженка 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 9

Щербивська 1, 10, 12, 14, 18, 22, 23, 3, 4, 6, 8

переу. Каштановый 4, 6

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

