Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай», где регулярно появляются новые объявления от людей, готовых предоставить временное убежище переселенцам, сообщает Politeka.

Сервис помогает быстро найти варианты проживания в разных городах страны или даже за границей.

Платформа работает как простая система поиска помощи: владельцы жилья размещают предложения, а люди, вынужденные покинуть дома из-за войны, могут обратиться напрямую. Среди объявлений есть комнаты, квартиры или места в частных домах.

Один из доступных вариантов размещения предлагается в Одессе на улице Жуковского. Там сдается комната в двухкомнатной квартире для женщины на период военного времени.

В доме проживает 68-летняя хозяйка. Она отмечает, что помощь в уходе не нужна – ищет человека для совместного проживания и общения. Звонить по поводу деталей она просит каждый день до 18:00.

Еще одно предложение находится на проспекте Князя Владимира Великого. Речь идет о трехкомнатной квартире на первом этаже со всеми бытовыми условиями.

Семья готова принять одинокую женщину пенсионного возраста примерно от 60 до 70 лет. Хозяева подчеркивают, что хотели бы поселить порядочного человека без вредных привычек, потерявшего жилье и не имеющего близких.

Также среди объявлений есть дом в частном секторе по улице Бригадная. Там доступна отдельная комната для женщины до 55 лет. В помещении оборудованы необходимые бытовые условия.

Владельцы просят лишь о небольшой поддержке дома для престарелых. Именно из-за таких инициатив бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области становится реальным вариантом для людей, ищущих временное убежище.

Объявление на платформе «Допомагай» регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют периодически проверять сайт в поисках новых возможностей проживания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить важную поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области: кто ее получит.