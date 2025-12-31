График отключения света на январь 2026 года в Кропивницком поможет обеспечить стабильность сетей и бесперебойную поставку электроэнергии в последующие месяцы.

График отключения света на январь 2026 года в Кропивницком будет продолжаться преимущественно с 09:00 до 15:00, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Кировоградоблэнерго .

Основные даты и адреса

5 января без света останутся жители улиц Арсения Тарковского, Виктора Чмиленко, Пашутинской, Тараса Карпы, Вокзальной, Ковалевского переулка, Елены Бурьяновой, Поповича, Чигиринской и Преображенской.

6 января плановые работы коснутся Братиславской, Владимирской, Игита Гаспаряна, Кароля Шимановского, Николая Левитского, Елены Журливой, Павла Сницара, Степанова, Евгения Коновальца, Евгения Плужника, Куропятникова и Крепостной.

7-9 числа отключения будут проведены на улицах Большая Перспективная, Степана Бандеры, Пашутинская, Романа Мастерюка, Аксенкиной, Гранитная, Курганная, Яновского, Героев Украины и Независимости.

12-15 числа электричества не будет на Закарпатской, Зимнем переулке, Карпатском, Липовом пер., Виноградном и Гайдамацком переулках, Коммунальной, Куринном переулке, Минской, Подлесной, Таллиннской, Холодноярской, Якима Аисты, Барной, Вознесенской.

19–22 числа отключения охватят Батарейну, Вокзальную, Габдрахманова, Громадовцев пер., Ивана Гончара переулок, Лавандову, Перегоновскую, Солнечный пер., Евгения Маланюка, Марии Примаченко, Героев Мариуполя, Виктора Чмиленко, проев. Университетское и Александрийское шоссе.

23-28 числа работы запланированы на Кольцевую, Николая Леонтовича, Петра Григоренко, Воздухофлотский пер., Сергея Сенчева, Героев Украины и Государственности.

Энергетики советуют подготовить запасные источники света и заряженные гаджеты. График отключения света на январь 2026 года в Кропивницком поможет обеспечить стабильность сетей и бесперебойную поставку электроэнергии в последующие месяцы.

