Есть условия, согласно которым денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не предоставляется или прекращается.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области напрямую зависит от имущественного положения получателей и соблюдения установленных правил, сообщает Politeka.

Порядок назначения и выплаты этой поддержки установлен постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года. Документ подробно прописывает условия, при которых социальные выплаты не назначаются или могут быть прекращены.

Одним из основных оснований является приобретение жилой недвижимости или наличие собственного жилья, не отвечающего критериям для получения помощи. Юристы обращают внимание, что немаловажную роль играет не только стоимость покупки, но и правовой статус и расположение объекта.

Согласно нормам, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не предоставляется или прекращается, если член семьи за последние три месяца или во время получения выплат приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн.

Практика показывает, что даже менее дорогостоящие сделки могут стать причиной пересмотра соцвыплат. Особое внимание уделяется жилью, которое считается пригодным для проживания и находится вне территорий активных или возможных боевых действий.

Соцподдержка сохраняется, если площадь дома менее 13,65 м² на одного человека, дом расположен в зоне активных боевых действий или временной оккупации, или если жилье признано непригодным для проживания по официальному акту местного самоуправления.

Местные специалисты советуют тщательно проверять все документы на недвижимость и вести учет изменений в собственности во избежание потери права на помощь.

