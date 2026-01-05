Є умови, згідно з якими грошова допомога для ВПО у Харківській області не надається або припиняється.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області напряму залежить від майнового стану отримувачів та дотримання встановлених правил, повідомляє Politeka.

Порядок призначення та виплати цієї підтримки визначений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року. Документ детально прописує умови, за яких соціальні виплати не призначаються або можуть бути припинені.

Однією з основних підстав є придбання житлової нерухомості або наявність власного помешкання, яке не відповідає критеріям для отримання допомоги. Юристи звертають увагу, що важливу роль відіграє не лише вартість покупки, а й правовий статус та розташування об’єкта.

Згідно з нормами, грошова допомога для ВПО у Харківській області не надається або припиняється, якщо член сім’ї протягом останніх трьох місяців або під час отримання виплат придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Практика показує, що навіть менш дорогі угоди можуть стати причиною перегляду соцвиплат. Особливу увагу приділяють житлу, яке вважається придатним для проживання та знаходиться поза межами територій активних або можливих бойових дій.

Соцпідтримка зберігається, якщо площа оселі менша ніж 13,65 м² на одну особу, будинок розташований у зоні активних бойових дій або тимчасової окупації, або якщо житло визнане непридатним для проживання за офіційним актом місцевого самоврядування.

Місцеві фахівці радять ретельно перевіряти всі документи на нерухомість та вести облік змін у власності, щоб уникнути втрати права на допомогу.

