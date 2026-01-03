Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна для оформления с 20 ноября 2025 года.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 грн для отдельных категорий населения в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка», сообщает Politeka.

Решение было принято с учетом прошлогоднего опыта и роста потребностей людей, особенно испытывающих финансовые трудности в холодное время года.

Размер пособия остался неизменным и составляет 6,5 тыс. грн на одного человека. Денежные средства предоставляются разово и имеют четкое целевое назначение — приобретение лекарств и товаров, необходимых для зимнего периода.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна для оформления с 20 ноября 2025 года. Подать заявку могут наиболее уязвимые категории граждан. К ним относятся дети под опекой или попечительством, лица с инвалидностью, воспитанники детских домов семейного типа или приемных семей, а также дети из малообеспеченных семей.

Отдельно поддержка предусмотрена для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и пожилых, которые живут самостоятельно и не имеют постоянной посторонней помощи.

Получить выплаты можно двумя способами: лично в любом отделении Пенсионного фонда Украины или дистанционно через приложение «Действие».

Местные органы призывают оформлять заявки заблаговременно, чтобы обеспечить своевременное поступление средств и избежать задержек в поддержке уязвимых групп населения.

Украинским гражданам советуют проверять актуальную информацию на официальных ресурсах Пенсионного фонда и в приложении Действие, чтобы своевременно оформить помощь.

