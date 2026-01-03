Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна для оформлення з 20 листопада 2025 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 грн для окремих категорій населення в межах урядової програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили з урахуванням минулорічного досвіду та зростання потреб людей, які особливо відчувають фінансові труднощі в холодну пору року.

Розмір допомоги залишився незмінним і становить 6,5 тис. грн на одну особу. Кошти надаються разово і мають чітке цільове призначення — придбання ліків та товарів, необхідних для зимового періоду.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна для оформлення з 20 листопада 2025 року. Подати заявку можуть найбільш вразливі категорії громадян. До них належать діти під опікою чи піклуванням, особи з інвалідністю, вихованці дитячих будинків сімейного типу або прийомних родин, а також діти з малозабезпечених сімей.

Окремо підтримка передбачена для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю першої групи та літніх людей, які живуть самостійно і не мають постійної сторонньої допомоги.

Отримати виплати можна двома способами: особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України або дистанційно через застосунок «Дія».

Місцеві органи закликають оформлювати заявки завчасно, щоб забезпечити вчасне надходження коштів та уникнути затримок у підтримці вразливих груп населення.

Українським громадянам радять перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах Пенсійного фонду та у застосунку «Дія», щоб своєчасно оформити допомогу.

