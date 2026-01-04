График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Полтавской области может изменяться в зависимости от хода работ или технических обстоятельств.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Полтавськой области обнародовали энергетические службы в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях города, передает Politeka.

Появился он на сайте Новосанжарского поселкового территориального общества.

Согласно официальным данным, обесточение будет происходить в течение нескольких дней — с 5 по 9 января 2026 года. Основной временной промежуток ограничений – с 09:00 до 15:00. Причина – техническое обслуживание, обновление оборудования и повышение надежности системы распределения.

В понедельник, 5 числа, временные перерывы затронут дома на улицах Вокзальная, Ковалевский переулок, Елены Бурьяновой, Поповича, Чигиринская, Преображенская, Пашутинская, Шевченко, Арсения Тарковского, Виктора Чмиленко и Тараса Карпы. Работы запланированы на нескольких участках городской сети.

6 числа энергетики продолжат ремонт в районах, где расположены улицы Братиславская, Владимирская, Игита Гаспаряна, Кароля Шимановского, Николая Левитского, Елены Журливой, Павла Сницара, Степанова, Евгения Коновальца, Куропятникова, Крепостная и Евгения Плужника.

В среду, 7 числа, ограничения запланированы на Большой Перспективной, Пашутинской, Степана Бандеры, Романа Майстерюка, Аксенкиной, Гранитной, Курганной, Любомира Гузара, Яновского и в Гранитном переулке. Часть работ связана с модернизацией распределительных линий.

Завершающий этап придется на 9-е. В этот день без электроснабжения временно останутся отдельные адреса по улицам Героев Украины и Независимости.

Энергетики отмечают, что график отключения света в неделю с 5 по 11 января в Полтавской области может изменяться в зависимости от хода работ или технических обстоятельств. Жителям советуют заранее подготовиться к обесточениям и следить за обновлениями от оператора системы распределения.

