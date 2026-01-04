Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Полтавській області може змінюватися залежно від ходу робіт або технічних обставин.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Полтавській області оприлюднили енергетичні служби у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах міста, передає Politeka.

З'явився він на сайті Новосанжарської селищної територіальної громади.

Згідно з офіційними даними, знеструмлення відбуватимуться протягом кількох днів — із 5 до 9 січня 2026 року. Основний часовий проміжок обмежень — з 09:00 до 15:00. Причина — технічне обслуговування, оновлення обладнання та підвищення надійності системи розподілу.

У понеділок, 5 числа, тимчасові перерви торкнуться будинків на вулицях Вокзальна, Ковалівський провулок, Олени Бур’янової, Поповича, Чигиринська, Преображенська, Пашутінська, Шевченка, Арсенія Тарковського, Віктора Чміленка та Тараса Карпи. Роботи заплановані одразу на кількох ділянках міської мережі.

6 числа енергетики продовжать ремонт у районах, де розташовані вулиці Братиславська, Володимирська, Ігіта Гаспаряна, Кароля Шимановського, Миколи Левитського, Олени Журливої, Павла Сніцара, Степанова, Євгена Коновальця, Куроп’ятникова, Фортечна та Євгена Плужника.

У середу, 7 числа, обмеження заплановані на Великій Перспективній, Пашутінській, Степана Бандери, Романа Майстерюка, Аксьонкіної, Гранітній, Курганній, Любомира Гузара, Яновського та у Гранітному провулку. Частина робіт пов’язана з модернізацією розподільчих ліній.

Завершальний етап припаде на 9-те. У цей день без електропостачання тимчасово залишаться окремі адреси на вулицях Героїв України та Незалежності.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Полтавській області може змінюватися залежно від ходу робіт або технічних обставин. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до знеструмлень і стежити за оновленнями від оператора системи розподілу.

