Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області запроваджуть з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Рішення пов’язане з переглядом вартості вивезення та обробки побутових відходів, які більше не покривають реальні витрати підприємства.

У місцевій раді зазначають, що чинні розцінки не враховують подорожчання матеріалів, робіт і обслуговування техніки. Через це комунальне підприємство не може стабільно виконувати свої функції.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна оплата зросте на 14,95 грн — із 33,85 до 48,80 грн на одну особу. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 37 грн замість 25. Для бюджетних установ передбачене зростання на 2,55 грн, для інших категорій — на 2,94.

Місцева влада наголошує, що нові розцінки мають економічне обґрунтування та спрямовані на підтримку стабільної роботи інфраструктури. Жителі громади можуть подати зауваження або пропозиції з 23 по 30 грудня 2025 року, звернувшись безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області має забезпечити безперебійний вивіз сміття, належний рівень обслуговування населення та приведення місцевих платежів у відповідність до фактичних витрат.

Крім того, у Полтавській області ціни ростуть також і на продукти.

Аналітики ринку фіксують зростання вартості у кількох ключових категоріях. Найбільші зміни торкнулися овочевої групи, бакалійних товарів та молочної продукції, які мають стабільний попит серед споживачів.

