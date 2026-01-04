Дефицит продуктов в Одессе продолжается в 2026 году на ряд популяных товаров, из которых украинцы любят готовить блюда на стол, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности и указали на главные проблемы.

На украинском рынке наблюдается заметное уменьшение предложения тепличных томатов, что связано с постепенным завершением сезона их реализации. Сокращение объемов отечественной продукции привело к возникновению дефицита, непосредственно повлиявшего на рост цен.

Эксперты объясняют удорожание тем, что за последний период на рынке фиксируются ограниченные объемы томатов. После завершения сбора урожая большинство украинских тепличных хозяйств существенно уменьшили поставки, в результате чего основную часть ассортимента начала формировать импортная продукция. В то же время, имеющихся объемов импорта оказалось недостаточно для полного удовлетворения спроса, что стало основанием для пересмотра цен в сторону повышения.

Аналитики отмечают, что тенденция к подорожанию может сохраняться и дальше, ведь спрос на помидоры остается стабильно высоким даже в условиях роста их стоимости.

Также на ценообразование оказывает влияние изменение географии поставок. Европейские томаты из Польши (11,7% рынка) и Нидерландов (11,1%), частично замещающие турецкую продукцию, традиционно стоят дороже из-за более высоких затрат на производство в ЕС и логистику.

Наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в Одессе и в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Что касается картофеля, эксперты прогнозируют отсутствие дефицита в течение зимнего периода. Ценообразование на внутреннем рынке будет в значительной степени зависеть от ситуации на европейском рынке.

В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение внутренних цен или даже приведет к снижению.

