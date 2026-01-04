Спостерігається суттєве підвищення цін на популярніі товари, основна причина подорожчання у дефіциті продуктів у Одесі.

Дефіцит продуктів у Одесі продовжується в 2026 році на низку популяних товарів, з яких українці полюбляють готувати страви до столу, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці та вказали на головні проблеми.

На українському ринку спостерігається помітне зменшення пропозиції тепличних томатів, що пов’язано з поступовим завершенням сезону їх реалізації. Скорочення обсягів вітчизняної продукції призвело до виникнення дефіциту, який безпосередньо вплинув на зростання цін.

Експерти пояснюють подорожчання тим, що впродовж останнього періоду на ринку фіксуються обмежені обсяги томатів. Після завершення збору врожаю більшість українських тепличних господарств істотно зменшили постачання, у результаті чого основну частку асортименту почала формувати імпортна продукція. Водночас наявних обсягів імпорту виявилося недостатньо для повного задоволення попиту, що стало підставою для перегляду цін у бік підвищення.

Аналітики зазначають, що тенденція до подорожчання може зберігатися й надалі, адже попит на помідори залишається стабільно високим навіть в умовах зростання їхньої вартості.

Також на ціноутворення впливає зміна географії поставок. Європейські томати з Польщі (11,7% ринку) та Нідерландів (11,1%), які частково заміщають турецьку продукцію, традиційно коштують дорожче через вищі витрати на виробництво в ЄС та логістику.

Спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції у Одесі та в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Що стосується картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту протягом зимового періоду. Ціноутворення на внутрішньому ринку значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку.

На даний момент у країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту більш дешевої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення внутрішніх цін або навіть призведе до їх зниження.

Джерело: EastFruit.

