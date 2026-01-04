График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Сумах охватывает как центральные, так и периферийные районы.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Сумах появился из-за технического обслуживания сетей и обеспечения стабильности подачи электроэнергии, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Сумыоблэнерго .

В частности, свет будет отсутствовать на улицах сел Онищенко, Романки, Федоренко, Щербаки, Варакуты и других. В Онищенках отключения коснутся Дачной и Лесной, в Федоренко – Омельницкой и соседних домов. В Щербаках временные перебои коснутся улиц Богдана Хмельницкого, Весенней, Железнодорожной, Кобзарской и Марка Кропивницкого.

В селе Варакуты планируется обесточивание на Автозаводской, Новой и близлежащих улицах. Демидовка останется без света на Веселой, Садовой, Солнечной и Центральной. Кузнецы, Найденовка, Радочины, Пустовиты, Пятихатки, Ракитное, Степовка, Литвиненко и другие населенные пункты также попадают в график плановых работ.

Электроснабжение будет отсутствовать в течение рабочего дня, обычно с утра до вечера в зависимости от конкретной улицы. Граждане советуют заранее подготовиться: зарядить гаджеты, запас воды и альтернативные источники освещения.

Официальный ресурс общества опубликовал подробный список адресов и точное время отключений, позволяющий планировать дела и избегать неудобств. В частности, график отключения света на неделю с 5 по 11 января в Сумах включает как центральные, так и периферийные районы, обеспечивая прозрачность и безопасность для жителей.

Плановые работы являются частью профилактического обслуживания сетей и направлены на улучшение качества электроснабжения в общине. Жители советуют внимательно следить за обновлениями на официальных страницах, чтобы не упустить изменения в графике.

