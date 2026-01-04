Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Сумах охоплює як центральні, так і периферійні райони.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Сумах з'явився через технічне обслуговування мереж та забезпечення стабільності подачі електроенергії, передає Politeka.

Інформацію про це надають в Сумиобленерго.

Зокрема, світло буде відсутнє на вулицях сіл Онищенки, Романки, Федоренки, Щербаки, Варакути та інших. В Онищенках відключення зачеплять Дачну та Лісову, у Федоренках – Омельницьку та сусідні будинки. У Щербаках тимчасові перебої торкнуться вулиць Богдана Хмельницького, Весняної, Залізничної, Кобзарської та Марка Кропивницького.

У селі Варакути знеструмлення плануються на Автозаводській, Новій та прилеглих вулицях. Демидівка залишиться без світла на Веселій, Садовій, Сонячній та Центральній. Ковалі, Найденівка, Радочини, Пустовіти, Пятихатки, Рокитне, Степівка, Литвиненки та інші населені пункти також потрапляють у графік планових робіт.

Електропостачання буде відсутнє протягом робочого дня, зазвичай від ранку до вечора, залежно від конкретної вулиці. Громадяни радять заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети, мати запас води та альтернативні джерела освітлення.

Офіційний ресурс громади опублікував детальний список адрес і точний час відключень, що дозволяє планувати справи і уникати незручностей. Зокрема, графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Сумах охоплює як центральні, так і периферійні райони, забезпечуючи прозорість та безпеку для мешканців.

Планові роботи є частиною профілактичного обслуговування мереж і спрямовані на покращення якості електропостачання у громаді. Жителі радять уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках, щоб не пропустити зміни у графіку.

