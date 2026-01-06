Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно гарантировать стабильную работу предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области готовит исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka.

Проект касается КП «Костопольводоканал» и предусматривает обновление стоимости водоснабжения и водоотвода из-за увеличения расходов на электроэнергию, материалы, ремонт и оплату труда персонала.

Городские власти подчеркивают, что бесперебойное обеспечение водой и канализационные услуги остаются критически важными даже во время военного положения. Автономные системы предприятия позволяют работать без перерыва при возможных отключениях электричества.

«Вода должна поступать постоянно, вне зависимости от перебоев. Система готова к автономной работе, но для этого требуются дополнительные ресурсы и своевременная оплата. Также следует учитывать незаконные врезки и отсутствие счетчиков, что влияет на тарифы для населения и бизнеса» , – объясняют в «Костопольводоканале».

Городской совет обнародовал сравнительную диаграмму расценок в Костополе и других населенных пунктах области, чтобы жители могли оценить местные ставки и сравнить их с соседними общинами.

Согласно проекту, цены для потребителей Костополя по НДС будут составлять: централизованное водоснабжение – 38,14 грн за кубометр, водоотвод – 42,10 грн за кубометр. Предусмотрена также корректировка тарифов при росте потребления или дополнительных затрат на обслуживание сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области призвано гарантировать стабильную работу предприятия, поддерживать качество и обеспечивать постоянное функционирование водопроводных и канализационных сетей для всех жителей общины.

