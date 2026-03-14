График отключения газа на 16-17 марта в Харькове предусматривает временные неудобства для местных жителей, так что рассказываем об этом больше.

График отключения газа на 16-17 марта в Харькове будет введен из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 16-17 марта в Харькове касается ряда улиц Слободского района.

16.03.2026 неудобства затронут такие адреса: ул.Таранущенка все дома, ул.Павленковская все дома, ул.Водолазская все дома, въезд.Павленковский все дома.

Ул.Скачкова д. 6, 32, 33, 36, 43, 45, 46, въезд.Таранущенка д. 1, 2, ул.Урюпина д. 2, 4, 5, 12, 14, 16, 20, ул.Ньютона д. 136/11, 136/8, 136/1, 136/13, 136/4, 136/10, 136/9, 136-В, 136/2, 136-Б, 136/12, 136/5, 136/7, 136-Г, 136-А, 136/3, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 160, 160-А.

Ул.Горбанивская д. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, ул.Нансена д. 1, 4, 6, 8, 12, 16-А, 24, 26, ул.Кегичевская д. 1, 5, 6, 14, 16, ул.Погорелка д. 8, ул.Франка д. 31, 37, ул.Гончаренко д. 48.

График отключения газа на 17 марта в Харькове предусматривает неудобства для жителей таких улиц:

Ул.Дизельная д. 1, 1-Б, 2-А, 2, 2-Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13-А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26-А, ул.Ковтуна д. 5, 10, 10-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42

Ул.Морозова д. 1, 2, 3, 4, 5, ул.Мухачева д. 3, 5, 5-А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, ул.Тепловозна д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ул.Черноморская д. 1, 2, 5, ул.Энергетическая д. 2, 4, 6, 15.

Так что местным советуют учитывать временные неудобства при планировании своих бытовых дел.

