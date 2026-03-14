Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году будет проходить в соответствии с установленными правилами для всех регионов Украины, сообщает Politeka.net.

По состоянию на сегодняшний день конкретной даты отключения тепла в городе еще не определили. Окончательное решение принимается на местном уровне, учитывая, прежде всего, погодные условия.

Обычно подачу отопления прекращают, когда среднесуточная температура в течение трех дней стабильно превышает +8 °C. Реальные сроки могут изменяться из-за состояния энергетической инфраструктуры и технических факторов.

Поэтому отопление в квартирах может оставаться дольше, если улицы еще прохладные. В отдельных случаях возможны и досрочные частичные отключения, например из-за аварий или ремонтных работ в сетях.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Харькове и области регулировали распоряжением №243, подписанным руководителем областной военной администрации Олегом Синегубовым. Документ предусматривал решение с учетом погодных условий, строительных норм, правил эксплуатации тепловых сетей и санитарных требований.

Отопление не прекращали раньше, чем через три дня со среднесуточной температурой выше +8 °C. Это позволяло общинам самостоятельно определять оптимальное время отключения тепла.

Вероятно, что и в 2026 году завершение отопительного сезона в Харькове будет происходить постепенно, в зависимости от погодных условий, как и в предыдущие годы.

Также следует отметить, что такой подход позволяет жителям города планировать отопительные расходы и обеспечивает комфортные условия в домах до окончательного завершения сезона.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

