Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области доступны в рамках работы социальных центров и гуманитарных штабов, функционирующих в регионе, сообщает Politeka.

Речь идет как о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, так и о возможности получить горячие обеды или детское питание для семей с детьми.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает переселенцев на ночлег. Некоторые семьи с детьми могут оставаться там несколько дней в поисках постоянного жилья.

Людям предоставляют возможность самостоятельно приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортных условиях.

Центр обеспечивает детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем, а бесплатные продукты поступают от благотворителей в Кировоградской области.

Еще одним местом, где можно получить поддержку, является Центрально-украинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian, расположенный по адресу Вокзальная, 14.

Заведение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Здесь оказывают гуманитарную помощь, консультации психолога, а также обеспечивают убежище во время воздушной тревоги в подвальном хранилище.

Помощь доступна для ВПЛ, детей, пенсионеров, женщин, малообеспеченных и многодетных семей, а также людей с инвалидностью.

Также в регионе работает Гуманитарный штаб на базе школы УВК №26, ДУЗ, ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Заведение открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Здесь переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и еду с собой. Ячейка ориентирована прежде всего на поддержку переселенцев, нуждающихся в ежедневной помощи.

Источник

Последние новости Украины:

