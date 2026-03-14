Новый график движения транспорта в Житомире повлиял на передвижение местных жителей из облцентра в города из области.

Новый график движения транспорта в Житомире был введен с 10 марта 2026 года, и затронул он пассажиров, пользующихся несколькими популярными маршрутами, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Житомире предполагает несколько ключевых изменений в расписании автобусов. Транспортный маршрут Бердичев – Новый Солотвин теперь курсирует трижды в неделю, во вторник, четверг и субботу.

Утренние рейсы стартуют в 06:50 из Бердичева, а из Старого и Нового Солотвина автобусы отправляются в 07:40 и 07:30 соответственно.

Обеденный рейс из Бердичева начинается в 12:15, а автобусы из Ст. Солотвина и Н. Солотвина отправляются в 13:20 и 13:05. Вечерние рейсы остались в 17:20 из Бердичева и в 18:00 из Ст. Солотвина.

Для пассажиров, курсирующих по маршруту Бердичев - Житомир, новый график движения транспорта также определил точные времена отправления с автовокзала.

В частности, первые рейсы стартуют в 6:30 и 6:50, за исключением воскресенья, затем автобусы отправляются в 7:40, 7:50, 8:10, 8:40 и продолжают в течение дня почти каждый час.

Последний рейс из Бердичева назначен на 17.50. Обратные рейсы из облцентра начинаются в 6:20 и 7:45 и последующие автобусы курсируют практически непрерывно до 18:15. Также были учтены особенности выходных и субботних дней, когда некоторые рейсы не выполняются.

Пассажиры, которые пользуются автовокзалом Бердичева №2, могут узнать актуальное расписание автобусов не только в облцентр, но и в Киев и другие населенные пункты.

В частности, рейсы Бердичев – Киев отправляются в 8:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00 и 17:30, стоимость проезда составляет 350 грн. Для справок пассажирам доступны телефоны: 067-333-29-33, 073-333-29-33, 099-333-29-33 и 067-407-25-51.

