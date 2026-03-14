Первые недели марта 2026 демонстрируют четкую тенденцию, товары не дешевеют, наоборот наблюдается подорожание продуктов в Запорожье, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Скумбрия, болгарский перец и говядина прибавили в стоимости, а разница между супермаркетами кое-где достигает десятков и даже сотен гривен.

Скумбрия: большой рост за месяц

Скумбрия свежемороженая в марте в среднем стоит 284,33 грн. за килограмм. В феврале средняя цена составила 274,64. Следовательно, подорожание продукта в Запорожье – почти 10 гривен.

По магазинам ситуация такова:

Auchan — 274,00 (самое дешевое)

Новус — 284,00

Megamarket — 295,00 (самое дорогое)

Разница между самой низкой и самой высокой ценой – более 20 гривен за килограмм. Поэтому тем, кто регулярно покупает рыбу, следует внимательно выбирать торговую сеть.

Болгарский перец: весенняя цена «кусается»

Перец болгарский желтый в марте в среднем стоит 317,30 грн за кг. В феврале его средняя стоимость была 308,14. Рост – более 9 грн.

Ценовая картина по сетям:

Auchan — 295,00

Novus — 299,00

Megamarket — 357,90

Разница между Auchan и Megamarket составляет почти 63 гривен за килограмм. Весенние овощи остаются дорогими, а в некоторых сетях почти деликатесными.

Говядина гуляш: рекордный разрыв в ценах

Наиболее показательная ситуация с говядиной. В марте средняя цена гуляша составляет 404,30 за килограмм. В феврале она равнялась 389,36 грн. Подорожание – почти 15 грн в месяц.

По супермаркетах:

Metro — 323,89 (самое дешевое)

Novus — 399,00

Megamarket — 490,00 (самое дорогое)

Разница между крайними позициями превышает 166 гривен за килограмм. Фактически у Megamarket говядина стоит почти на половину дороже, чем у Metro.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.