Подорожание продуктов в Харькове наблюдается на пользующиеся популярностью товары у многих украинцев, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг ценников на сайте Минфина и выяснили, что выросло в цене больше всего.

В целом подорожание продуктов в Харькове отражает общую тенденцию увеличения расходов на товары первой необходимости. Эксперты советуют потребителям сравнивать предложения разных супермаркетов, учитывать акционные предложения и заранее планировать покупки, чтобы оптимизировать расходы.

Последние данные свидетельствуют об умеренном росте стоимости на продукты питания в Харькове. В частности, молочная продукция демонстрирует незначительное подорожание: кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) в настоящее время стоит в среднем 63,43 гривен. Самые низкие ценники предлагает сеть Auchan – 58,50 грн, тогда как в Megamarket стоимость достигает 69,40. В сравнении с февралем средняя стоимость выросла на 1,06 грн.

Бакалея также претерпела подорожание: такая популярная крупа, как гречка, продается в среднем за 50,82 за килограмм. Разница между сетями превышает 22 грн: Auchan предлагает купить ее за 42,90, а Megamarket – 64,60. Среднее повышение по сравнению с прошлым месяцем составляет 2,00 грн.

Сегмент фруктов показывает ощутимый рост цен. Так, бананы обойдутся покупателям в среднем за 73,05 грн за килограмм, с колебаниями от 69,50 у Metro до 79,90 у Megamarket. Средняя цена поднялась на 3,88 гривны по сравнению с февралем.

Предварительный анализ рынка показывает, что наибольший прирост цен в марте ожидается в сегментах мяса и овощей, в то время как молочные продукты остаются относительно стабильными. Экономисты прогнозируют, что высокие цены на продукты сохранятся в ближайшие месяцы, что напрямую повлияет на семейные бюджеты.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.