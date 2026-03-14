Подорожание продуктов в Полтавской области в последнее время ощутимо сказалось на ежедневных расходах жителей региона.

Подорожание продуктов в Полтавской области охватило разные категории товаров, от рыбы и молочной продукции до хлеба, сообщает Politeka.

О путешествии продуктов в Полтавской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

В частности, свежемороженая скумбрия стала стоить больше по сравнению с февралем 2026 года. Средняя цена за килограмм сейчас составляет 289,63 грн., тогда как в феврале она была 274,64 грн.

В магазинах разброс цен достаточно заметен: Auchan предлагает скумбрию по 279,90 грн., Novus – 294,00 грн., Megamarket – 295,00 грн. Этот рост ощутим для семейных бюджетов, особенно тех, кто регулярно покупает рыбу.

Не меньше выросли цены на молоко Яготинское 2,6%. Средняя цена за 900 мл сейчас составляет 61,25 грн., в то время как в феврале она была 54,40 грн.

Разница между магазинами также заметна: Auchan предлагает 57,90 грн., Megamarket – 67,80 грн., Metro – 60,32 грн., Novus – 58,99 грн.

Хлебобулочные изделия тоже относятся к продуктам, которые подорожали в Полтавской области. Батон Румянец нарезка 450 гр стоит в среднем 34,15 грн по сравнению с 33,10 грн в феврале.

А батон Киевский нарезной 500 гр вырос до 39,03 грн с 36,80 грн раньше. Дешевле всего хлеб можно приобрести в Metro, а самое дорогое – у Novus и Auchan.

Такие изменения формируют новую реальность для потребителей, вынужденных планировать покупки внимательнее и сравнивать ценники в различных торговых сетях.

Причины поднятия ценников комплексны и включают в себя ряд факторов. Боевые действия ограничивают производство и сокращают поголовье скота и птиц, что влияет на цены на рыбу, мясо и яйца.

Логистика также усложнена, транспортировка растет в себестоимости, а перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

