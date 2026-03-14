Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начали выплачиваться в соответствии с изменениями в госбюджете-2026, сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, увеличился до 1038 грн. В прошлом году эта сумма составила 944,4 грн. Повышение прожиточного минимума до 2595 грн. позволило поднять поддержку на 93,6 грн., что частично покрывает расходы на ежедневные нужды и медицинский уход.

Право на выплату имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе и не имеющие трудоспособных родственников для помощи. Надбавка не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты.

Получить ежемесячную сумму можно только после прохождения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), которая подтверждает потребность в уходе и оценивает состояние здоровья.

Для оформления выплат необходимо обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать пакет документов в Пенсионный фонд. Среди нужных – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение и справка об отсутствии других социальных выплат. После проверки фонд назначает соответствующую сумму.

Специалисты советуют заранее подготовить документы и уточнить график работы комиссии для ускорения процедуры. Это особенно важно для людей, которые проживают самостоятельно и не могут рассчитывать на помощь родственников.

Таким образом, доплаты пенсионерам в Полтавской области помогают пожилым гражданам покрывать базовые потребности, поддерживать уровень жизни и обеспечивают дополнительную социальную стабильность. Своевременное оформление документов гарантирует регулярное поступление выплат и позволяет планировать месячный бюджет.

Источник

Последние новости Украины:

