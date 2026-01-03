Новый график движения транспорта в Тернополе вступает в силу для автобусных маршрутов №32 и №40, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает городской совет.

Изменения связаны с зимним периодом и уменьшением пассажиропотока в направлении городских кладбищ. Автобусы №32 и №40 теперь будут курсировать по обновленному расписанию.

С 29 декабря 2025 года маршрут №32 до кладбища вблизи села Довжанка работает только в выходные и праздничные дни.

Со 2 января 2026 года количество рейсов маршрута №40 к кладбищу в селе Подгородное сокращено. Автобус будет отправляться от остановки "Кооперативный колледж" в 11:00, 12:00 и 13:00, а от "Городского кладбища" - в 11:40, 12:40 и 13:40.

Ознакомиться с полным расписанием можно на официальном сайте городского совета в разделе «Расписание общественного транспорта».

Отслеживать движение автобусов также можно через мобильное приложение «Э-Тернополь» в разделе «Где транспорт», доступное на Android и iOS.

Специалисты отмечают, что новый график движения транспорта в Тернополе поможет жителям заблаговременно планировать поездки и избежать ожидания на остановках в нерабочее время.

Кроме того, в Тернопольской области также сообщалось о введении новой системы оплаты за проезд.

Оператор ООО Easy Soft из Киева вводит онлайн и льготные билеты для общественных авто.

Оплата проезда станет возможной банковским носителем с чипом, учащейся, льготной картой или электронным билетом. Последний представляет собой чипированную пластиковую карту, которую можно приобрести в магазинах города. Перечень точек продаж будет опубликован позже.

