Новий графік руху транспорту в Тернополі набирає чинності для автобусних маршрутів №32 та №40, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада.

Зміни пов’язані з зимовим періодом та зменшенням пасажиропотоку на напрямках до міських кладовищ. Автобуси №32 та №40 тепер курсуватимуть за оновленим розкладом.

З 29 грудня 2025 року маршрут №32 до кладовища поблизу села Довжанка працює лише у вихідні та святкові дні.

З 2 січня 2026 року кількість рейсів маршруту №40 до кладовища в селі Підгороднє скорочено. Автобус відправлятиметься від зупинки «Кооперативний коледж» о 11:00, 12:00 та 13:00, а від «Міського кладовища» — о 11:40, 12:40 та 13:40.

Ознайомитися з повним розкладом можна на офіційному сайті міської ради у розділі «Розклад руху громадського транспорту».

Відстежувати рух автобусів також можливо через мобільний додаток «е-Тернопіль» у розділі «Де транспорт», доступний на Android та iOS.

Фахівці наголошують, що новий графік руху транспорту в Тернополі допоможе жителям завчасно планувати поїздки та уникнути очікування на зупинках у неробочий час.

Крім того, в Тернопільській області також повідомляли про введення нової системи оплати за проїзд.

Оператор ТОВ «Easy Soft» із Києва запроваджує онлайн та пільгові квитки для громадських авто.

Оплата проїзду стане можливою банківським носієм з чіпом, учнівською, пільговою карткою або електронним квитком. Останній представляє собою чіповану пластикову картку, яку можна придбати у магазинах міста. Перелік точок продажу буде опублікований пізніше.

