На время проведения профилактических работ в электросетях в Одесской области 5 января 2026 года применят новые графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник, 5 января 2026 года, пишет Politeka.

В пределах Окнянской территориальной общины 5 января графики отключения света в Одесской области будут действовать с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Ивановка (улицы Центральная, Виноградная, Энергетическая, Полевая);

Топалы (Родниковая, Мира, Солнечная, Тополи, Тростянецкая, Центральная).

Также, по данным ДТЭК, плановые обесточения в понедельник состоятся в пределах Черноморской городской территориальной общины. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители села Бурлачья Балка, проживающие в домах по улице Центральная, сообщает Politeka.

Кроме того, дополнительные графики отключения света в Одесской области 5 января 2026 года коснутся Южненской территориальной общины. Обесточения, связанные с профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе, будут происходить с 8:00 до 19:00 в селе Григоровка по следующим адресам:

ул. Лесная;

ул. Сташека;

Дружбы, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 97;

Зеленая, 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15;

Куяльницкая, 12, 15, 17;

Прибрежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

