На час проведення профілактичних робіт в електромережах в Одеській області 5 січня 2026 року застосують нові графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 5 січня 2026 року, пише Politeka.

У межах Окнянської територіальної громади 5 січня графіки відключення світла в Одеській області діятимуть із 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Іванівка (вулиці Центральна, Виноградна, Енергетична, Польова);

Топали (Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Тростянецька, Центральна).

Також, за даними ДТЕК, планові знеструмлення в понеділок відбудуться в межах Чорноморської міської територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Бурлача Балка, які проживають у будинках по вулиці Центральна, повідомляє Politeka.

Крім того, додаткові графіки відключення світла в Одеській області 5 січня 2026 року торкнуться Південнівської територіальної громади. Знеструмлення, повʼязані з профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні, відбуватимуться з 8:00 до 19:00 у селі Григорівка за такими адресами:

вул. Лісова;

вул. Сташека;

Дружби, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 97;

Зелена, 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15;

Куяльницька, 12, 15, 17;

Прибережна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

