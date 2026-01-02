Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Одесской области 3 и 4 января 2026 года.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 января 2026 года, в некоторых населенных пунктах Одесской области будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь в материале пойдет именно об обесточиваниях, связанных с проведением профилактических работ в электрических сетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, в субботу, 3 января, по данным ДТЭК, специальные графики отключения света будут применять в пределах Вилковского городского территориального общества в Одесской области, пишет Politeka. Ориентировочно с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Мирное, проживающие на улицах Урожайная и Мира.

Также в субботу плановые обесточения состоятся на территории Окнянского поселкового общества с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Степановка (ул. Молодежная, Степановка, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого);

Омеляновка (Садовая).

На воскресенье, 4 января 2026 года, энергетики предупреждают о локальных графиках отключения света для некоторых жителей Великобуялицкой территориальной общины. Там с 8:00 до 17:00 ограничения электроснабжения будут действовать в поселке Буялык по ул. Центральная, 3, 8.

О других обесточениях в регионе на эти дни ДТЭК может объявить позже, следите за официальными сообщениями компании.

