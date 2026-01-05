Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" на кількох маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

"Знаємо, як важливо вчасно потрапити на роботу чи додому, тому ділимося змінами у маршрутах і графіках приміських поїздів. Будь ласка, перегляньте цей список, щоб ваші поїздки були комфортними та без сюрпризів", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Окрему увагу варто звернути пасажирам Івано-Франківської області. У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у січні та лютому тимчасово буде скасовано рух окремих приміських поїздів у цьому регіоні. Змінено маршрути та введено новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області.

Зокрема, 12, 13 та 14 січня, а також у період з 3 по 18 лютого не курсуватимуть приміські поїзди №6432 сполученням Івано-Франківськ – Коломия та №6433 за маршрутом Коломия – Івано-Франківськ. Тимчасове припинення проїзду пов’язане з проведенням планових робіт, спрямованих на оновлення колійного господарства та підвищення надійності залізничного сполучення.

Крім того, з 6 січня запроваджено зміни до графіка руху приміського поїзда №6045 Тернопіль-Пасажирський – Львів-Головний. Відповідно до оновленого розкладу, відправлення поїзда з початкової станції здійснюватиметься о 15:59 замість раніше встановленого часу 16:32. Інші параметри руху цього рейсу залишаються без змін.

Пасажирам радять уважно стежити за актуальною інформацією, регулярно перевіряти оновлений постанційний графік проїзду поїздів на офіційному сайті Укрзалізниці та враховувати тимчасові обмеження під час планування подорожей. Це дозволить уникнути незручностей і забезпечить більш комфортні та передбачувані поїздки.

