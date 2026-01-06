Ограничение движения транспорта в Черновцах было введено из-за проведения масштабных дорожных работ на одной из городских улиц.

Ограничение движения в Черновцах оказывает влияние на схему передвижения транспорта в этом районе, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, ограничение движения транспорта в Черновцах касается участка Зеленой улицы между улицами Лубенской и Старожучковский Путь, где начали капитальный ремонт улично дорожной сети.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, на указанном отрезке дороги в Черновцах движение транспорта полностью перкрыли на период выполнения работ.

Ограничение на проезд введено на несколько месяцев и ездить по данному участку нельзя будет вплоть до 3 апреля включительно. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения, поскольку проезд по этой части улицы пока невозможен.

В то же время, на перекрестке Зеленой из Старожучковского Путь предусмотрели частичное перекрытие. Курсирование автомобилей здесь осуществляется только в пределах одной полосы, что также может приводить к замедлению трафика в час пик.

Городские власти отмечают, что такие меры необходимы для безопасного и качественного выполнения запланированного капитального ремонта.

В горсовете отмечают, что такие неудобства носят временный характер и связаны исключительно с обновлением инфраструктуры. После завершения работ проезд по улице Зеленой возобновят в полном объеме.

Коммунальные службы просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам, возникающим при ремонте, и соблюдать временные схемы организации объезда.

Также напомним, что ранее сообщалось о возобновлении работы автобусного маршрута №13, который с 21 декабря начал курсировать в обычном режиме.

