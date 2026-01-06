Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадили через проведення масштабних дорожніх робіт на одній із міських вулиць.

Обмеження руху в Чернівцях впливає на схему пересування транспорту в цьому районі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях стосується ділянки вулиці Зеленої між вулицями Лубенською та Старожучківський Шлях, де розпочали капітальний ремонт вулично дорожньої мережі.

Як уточнили у пресслуюбі міськради, на вказаному відрізку дороги у Чернівцях рух транспорту повністю перкрили на період виконання робіт.

Обмеження на проїзд запроваджене на кілька місяців і їздити згаданою ділянкою не можна буде аж до 3 квітня включно. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати зміни, оскільки проїзд цією частиною вулиці наразі неможливий.

Водночас, на перехресті Зеленої з Старожучківський Шлях передбачили часткове перекриття. Курсування автівок тут здійснюється лише в межах однієї смуги, що також може призводити до уповільнення трафіку в години пік.

Міська влада зазначає, що такі заходи є необхідними для безпечного та якісного виконання запланованого капітального ремонту.

У міськраді наголошують, що такі незручності мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з оновленням інфраструктури. Після завершення робіт проїзд на вулиці Зеленій відновлять у повному обсязі.

Комунальні служби просять містян із розумінням поставитися до незручностей, які виникають під час ремонту, та дотримуватися тимчасових схем організації обʼїзду.

