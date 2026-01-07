Графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області створить певні незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області введуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на газопроводах, повідомляє Politeka.

Як проінфорували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області передбачає тимчасове припинення подачі блакитного палива для мешканців низки вулиць села Оршівці Кіцманського району.

За повідомленям газової служби, ремонтні роботи розпочнуться 8.01 о 09:00 та триватимуть до 18:00 8.01. У цей час тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях:

Ярова, Дружби, Кобилянської, Механізаторів, Івасюка, Зелена, Черемшина, В.Чорновола, Нагірна, В.Симаки, Ю.Федьковича, Василя Стуса, Н.Чернівчана та Н. Яремчука.

Місцевим жителям радять заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не користуватися ними до завершення робіт.

Графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області було оприлюднено заздалегідь, щоб мешканці могли підготуватися до тимчасових побутових незручностей та уникнути аварійних ситуацій.

Під час ремонтних робіт спеціалісти компанії перевірятимуть герметичність газопроводів та справність лічильників, а також проводитимуть профілактичні роботи, які дозволяють запобігти аварійним ситуаціям у подальшому.

Відновлення подачі відбудеться після закінчення робіт та обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання, аби впевнитися у безпечному використанні блакитного палива мешканцями.

