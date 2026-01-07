Графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області введуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на газопроводах, повідомляє Politeka.

Як проінфорували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області передбачає тимчасове припинення подачі блакитного палива для мешканців низки вулиць села Оршівці Кіцманського району.

За повідомленям газової служби, ремонтні роботи розпочнуться 8.01 о 09:00 та триватимуть до 18:00 8.01. У цей час тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях:

Ярова, Дружби, Кобилянської, Механізаторів, Івасюка, Зелена, Черемшина, В.Чорновола, Нагірна, В.Симаки, Ю.Федьковича, Василя Стуса, Н.Чернівчана та Н. Яремчука.

газ, газова плита

Місцевим жителям радять заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не користуватися ними до завершення робіт.

Графік відключення газу на 8 січня у Чернівецькій області було оприлюднено заздалегідь, щоб мешканці могли підготуватися до тимчасових побутових незручностей та уникнути аварійних ситуацій.

Під час ремонтних робіт спеціалісти компанії перевірятимуть герметичність газопроводів та справність лічильників, а також проводитимуть профілактичні роботи, які дозволяють запобігти аварійним ситуаціям у подальшому.

Відновлення подачі відбудеться після закінчення робіт та обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання, аби впевнитися у безпечному використанні блакитного палива мешканцями.

