Работа для пенсионеров в Харькове позволяет людям с жизненным опытом трудоустроиться в привычной или, наоборот, новой сфере.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна в сфере обслуживания, медицины и производства с официальным трудоустройством и социальными гарантиями, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления с платформы work.ua, работа для пенсионеров в Харькове включает в себя несколько направлений.

Одна из актуальных вакансий – оператор call-центра в компании Adelina Call Center & BPO. Работник должен консультировать абонентов мобильной связи по тарифам и услугам, вносить информацию в базу данных и обеспечивать комфортное общение с клиентами.

Компания предлагает ставку 15 000 гривен плюс бонусы от 3 000, оплачиваемое обучение, официальное трудоустройство и индивидуальный график от 6 часов в день. Опыт не обязателен, важна вежливость, внимательность и желание помогать людям.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Харькове представлен в медицинской сфере. Речь идет о должности врача по физической и реабилитационной медицине.

От кандидата ожидают ответственность за процесс реабилитации, предоставление лечебно-профилактической помощи детям и полную занятость. Заработная плата составляет от 20000 до 30000 гривен.

Кроме того, еще одна вакансия предлагается на производственном предприятии в сфере пищевой промышленности для слесаря. Работник имеет следующие обязанности: сборка оборудования, сверление и нарезание резьбы, умение читать чертежи и бережно относиться к инструментам.

Компания гарантирует официальное трудоустройство, почасовую оплату с премиями и график с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Опыт от одного года приветствуется, но компания готова учить ответственных и внимательных кандидатов. Заработная плата здесь установлена ​​на уровне от 20000 до 25000.

