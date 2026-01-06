Робота для пенсіонерів у Харкові дозволяє людям із життєвим досвідом працевлаштуватися у звичний чи, навпаки, новій сфері.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна у сфері обслуговування, медицини та виробництва, з офіційним працевлаштуванням і соціальними гарантіями, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення із платформи work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові включає кілька напрямків.

Одна з актуальних вакансій - оператор call-центру у компанії Adelina Call Center & BPO. Працівник має консультувати абонентів мобільного зв’язку щодо тарифів та послуг, вносити інформацію до бази даних та забезпечувати комфортне спілкування з клієнтами.

Компанія пропонує ставку 15 000 гривень плюс бонуси від 3 000, оплачуване навчання, офіційне працевлаштування та індивідуальний графік від 6 годин на день. Досвід не є обов’язковим, важлива ввічливість, уважність та бажання допомагати людям.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Харкові представлений у медичній сфері. Йдеться про посаду лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини.

Від кандидата очікують відповідальність за процес реабілітації, надання лікувально-профілактичної допомоги дітям та повну зайнятість. Заробітна плата становить від 20 000 до 30 000 гривень.

Крім того, ще одна вакансія пропонується на виробничому підприємстві у сфері харчової промисловості для слюсаря. Працівник має такі обовʼзки: складання обладнання, свердління та нарізання різьби, вміння читати креслення та дбайливо ставитися до інструментів.

Компанія гарантує офіційне працевлаштування, погодинну оплату з преміями та графік з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

Досвід від одного року вітається, але компанія готова навчати відповідальних і уважних кандидатів. Заробітня плата тут встановлена на рівні від 20 000 до 25 000.

