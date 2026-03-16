Урожай прошлого года оказался одним из самых слабых за четверть века, что привело к дефициту продуктов в Одессе.

Дефицит продуктов в Одессе сейчас охватил популярный товар, который часто покупают украинцы для приготовления блюд, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

В Одессе наблюдается дефицит такого продукта как гречка, вызванный одним из самых низких показателей урожайности этой культуры за последние 25 лет. Несмотря на стабильный спрос со стороны потребителей, объемы внутреннего производства не позволяют полностью обеспечить потребности рынка.

По словам Громового, прошлогодний урожай оказался одним из самых слабых за четверть века, если не считать неурожайный 2019 год. Фактически производство вернулось к уровню периода, когда страна уже испытывала нехватку этой крупы.

Эксперт отмечает, что в нынешних условиях восполнить дефицит может только импорт. Если раньше среди ключевых экспортеров гречихи были россия, Китай и Украина, то теперь ситуация изменилась: россия остается единственным активным поставщиком на внешние рынки, Китай преимущественно импортирует, а Украина не имеет достаточного ресурса для экспорта.

Прямые поставки из россии в Украину заблокированы из-за полномасштабной войны. В то же время, по словам Громового, есть альтернативные схемы. В частности, гречиха может поступать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле. Он пояснил, что продукция из Алтайского края, обеспечивающего около половины российского производства, перерабатывается на предприятиях вблизи границы и уже как казахстанская попадает на рынок.

По оценкам специалиста, импорт позволит частично сдержать дальнейший рост цен. Ожидается, что стоимость гречихи будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Источник: AgroReview

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Завершение отопительного сезона в Одесской области: когда прекратят подачу тепла в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: как магазины изменили цены.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.