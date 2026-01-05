Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области остается важной поддержкой для украинцев в сложные времена.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области может быть прекращена при покупке жилья при определенных условиях, сообщает Politeka.

Вопрос сохранения выплат после приобретения недвижимости волнует многих внутренне перемещенных лиц. Действующее законодательство четко определяет ситуацию, когда такая покупка становится основанием для отмены государственной поддержки.

Назначение и выплату денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области регулирует Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года.

Этот документ содержит перечень обстоятельств, при которых денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не назначается или прекращается. Среди них указан и факт приобретения недвижимости или наличие жилья, не отвечающего установленным критериям для продления выплат.

Согласно нормам Порядка, выплаты могут быть отменены, если кто-то из членов семьи приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн. в течение последних трех месяцев или в период получения чецпомощи.

Однако специалисты обращают внимание, что на практике ситуации бывают более сложными и не всегда зависят только от стоимости приобретенной недвижимости.

Юристы объясняют, что причиной отмены соцвыплат иногда становится сам факт наличия в собственности жилого помещения.

Это касается случаев, когда жилье расположено на территории, не входящей в перечень регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия, или же на территории, где определена дата завершения боевых действий или оккупации.

