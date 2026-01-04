График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Запорожской области может корректироваться в случае изменения ситуации в сетях.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Запорожской области обнародовали энергетики накануне, чтобы жители общин могли заранее спланировать быт и рабочие процессы, передает Politeka.

Появился он на сайте Запорожьеоблэнерго .

Ограничения электроснабжения будут продолжаться ежедневно в определенные часы и будут касаться как полных населенных пунктов, так и отдельных улиц. Основной промежуток обесточений – утром до послеобеденного времени или до 17:00 в зависимости от локации.

В течение 5 и 6 января без напряжения будут полностью оставаться ряд сел, среди которых такие: Агрофеновка, Богдановка, Васильевка, Соленое, Терсянка, Шевченково, Широкое и Акимовское. В других общинах, в частности Викторовке, Дубовом Роще, Николаевке Второй, Новосолоном и Подгорном, ограничения коснутся конкретных адресов.

7 и 8 числа аналогичный режим будет действовать также в Веселовском, Задорожном, Нововасиловском, Новомихайловском, Подах, Семененково и Никольском. Отдельный большой список домов в эти дни определен для Михаила-Лукашевого с разделением за улицами.

В конце недели, 9 и 10 числа, обесточивание охватят Благовещенко, Миролюбовку, Андриановку, Райское, Укромное и Юрьевское - здесь подачу электроэнергии будут прекращать полностью на определенный период.

Энергетики также отмечают, что график отключения света в неделю с 5 по 11 января в Запорожской области может корректироваться в случае изменения ситуации в сетях, поэтому местным жителям советуют следить за официальными сообщениями и заранее подготовиться к перерывам в питании.

