Подорожание продуктов в Харьковской области продолжает изумлять украинцев, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

По данным наблюдений, сметана «Президент» 15% (350 г) в настоящее время стоит в среднем 57,69 грн. В декабре прошлого года его средняя цена составила 55,51. В разных сетях стоимость колеблется: Metro предлагает 56,68, Novus – 58,99, Auchan – 57,40. Рост на 1,9 в месяц отражает как сезонные колебания, так и логистические затраты.

Овощи демонстрируют еще большую динамику. Помидоры сливки сейчас продаются по средней цене 171,10 грн за килограмм. По сравнению с декабрем, когда средняя стоимость составила 161,06 грн., повышение составило более 10 гривен. У Novus и Auchan килограмм стоит примерно 159, тогда как у Megamarket цена достигает 194,40. Специалисты отмечают, что на этот сегмент оказывают значительное влияние погодные условия, сезонное уменьшение предложения и транспортные расходы.

Крупы тоже стали дороже. Гречка подорожала до 47,85 гривен за килограмм с 46,18 в декабре. В разных сетях цены колеблются от 39,90 (Auchan) до 61,70 (Megamarket), что свидетельствует о неравномерности поставок и локальных факторах спроса. Пшено осталось более стабильным, но также показало небольшое удорожание на 1,65 в среднем.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области является частью общеукраинской тенденции повышения цен на продовольственные товары. Основными причинами эксперты называют сезонные факторы, рост логистических издержек, колебания валютного курса и повышение стоимости энергоресурсов.

Местные потребители уже ощущают влияние изменений в ценовой политике. Для сохранения бюджета рекомендуется планировать покупки, сравнивать предложения в различных сетях, воспользоваться акционными предложениями и замораживать скоропортящиеся продукты.

