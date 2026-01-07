Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує дивувати українців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За даними спостережень, сметана «Президент» 15% (350 г) нині коштує в середньому 57,69 грн. У грудні минулого року її середня ціна становила 55,51. У різних мережах вартість коливається: Metro пропонує за 56,68, Novus – 58,99, Auchan – 57,40. Зростання на 1,9 за місяць відображає як сезонні коливання, так і логістичні витрати.

Овочі демонструють ще більшу динаміку. Помідори сливка нині продаються за середньою ціною 171,10 грн за кілограм. У порівнянні з груднем, коли середня вартість становила 161,06 грн, підвищення склало понад 10 гривень. У Novus та Auchan кілограм коштує приблизно 159, тоді як у Megamarket ціна досягає 194,40. Фахівці відзначають, що на цей сегмент значно впливають погодні умови, сезонне зменшення пропозиції та транспортні витрати.

Крупи теж стали дорожчими. Гречка подорожчала до 47,85 гривень за кілограм із 46,18 у грудні. У різних мережах ціни коливаються від 39,90 (Auchan) до 61,70 (Megamarket), що свідчить про нерівномірність постачання та локальні фактори попиту. Пшоно залишилося більш стабільним, але також показало невелике подорожчання на 1,65 у середньому.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Харківській області є частиною загальноукраїнської тенденції підвищення розцінок на харчові товари. Основними причинами експерти називають сезонні фактори, зростання логістичних витрат, коливання валютного курсу та підвищення вартості енергоресурсів.

Місцеві споживачі вже відчувають вплив змін у ціновій політиці. Для збереження бюджету рекомендується планувати покупки, порівнювати пропозиції у різних мережах, скористатися акційними пропозиціями та заморожувати продукти, які швидко псуються.

