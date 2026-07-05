Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области утвердил исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka
Документ касается работы КП «Костопольводоканал» и предусматривает пересмотр стоимости водоснабжения и водоотвода. Причинами называют удорожание электроэнергии, рост расходов на материалы, ремонты и оплату труда сотрудников.
В городских властях подчеркивают, что стабильная подача воды и работа канализации остаются критически важными даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные системы, позволяющие поддерживать услуги при возможных обесточениях.
В «Костопольводоканале» отмечают, что непрерывная подача ресурса требует дополнительных финансовых возможностей. Среди факторов также называются незаконные подключения и отсутствие счетчиков, что влияет на общую экономику предприятия и нагрузку для потребителей.
Для открытости процесса городской совет обнародовал сравнительные данные по расценкам в Костополе и соседних общинах, чтобы жители могли оценить уровень предложенных ставок в региональном контексте.
Согласно проекту, новые цены с учетом НДС составляют 38,14 гривны за кубометр централизованного водоснабжения и 42,10 гривны за кубометр водоотвода. Также предусмотрена возможность корректировки при росте потребления или дополнительных затрат на обслуживание сетей.
Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятия, сохранить качество сервиса и гарантировать бесперебойную работу водопроводной и канализационной инфраструктуры.
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