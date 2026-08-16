График отключения воды в неделю с 17 по 23 августа в Днепре касается именно централизованного водоотведения.

График отключения воды на неделю с 17 по 23 августа в Днепре предполагает плановое прекращение централизованного водоотвода для должников в двух районах города, сообщает издание Politeka.net.

С 17 по 21 августа специализированная бригада КП « Днепроводоканал » будет работать в Соборном и Амур-Нижнеднепровском районах.

В список попали 10 многоквартирных домов. Общая задолженность жителей по этим адресам составляет более 1,58 млн. грн.

Наибольший долг зафиксировали на улице Владимира Вернадского, 1 – 365,7 тыс. грн. Еще 337,6 тыс. грн задолжали жильцы дома №76 на улице Галины Мазепы.

Также ограничения будут касаться домов по улице Владимира Вернадского, 7, 8, 10, 10-А и 16. В Амур-Нижнеднепровском районе в список вошли дома №63, 65, 74 и 76 на улице Галины Мазепы.

В предприятии призывают потребителей не накапливать долги. Если погасить всю сумму сразу невозможно, то можно оформить договор реструктуризации.

Для этого нужно обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонентские службы.

Следует отметить, что График отключения воды на неделю с 17 по 23 августа в Днепре касается именно централизованного водоотведения для адресов, у жителей которых просроченная задолженность.

Можно добавить в конце такой короткий блок:

Перед возможным прекращением водоотвода жителям следует проверить состояние лицевого счета и заранее погасить задолженность. Если полная оплата пока невозможна, лучше заранее обратиться по поводу реструктуризации.

Также потребителям рекомендуется уточнить актуальные условия обслуживания и график работы абонентских служб перед визитом.

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