Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області дозволить забезпечити фінансову стійкість.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області схвалив виконавчий комітет Костопільської міської ради, повідомляє Politeka

Документ стосується роботи КП «Костопільводоканал» і передбачає перегляд вартості водопостачання та водовідведення. Причинами називають подорожчання електроенергії, зростання витрат на матеріали, ремонти й оплату праці співробітників.

У міській владі підкреслюють, що стабільна подача води та робота каналізації залишаються критично важливими навіть в умовах воєнного стану. Підприємство використовує автономні системи, які дозволяють підтримувати послуги під час можливих знеструмлень.

У «Костопільводоканалі» зазначають, що безперервна подача ресурсу потребує додаткових фінансових можливостей. Серед чинників також називають незаконні підключення та відсутність лічильників, що впливає на загальну економіку підприємства і навантаження для споживачів.

Для відкритості процесу міська рада оприлюднила порівняльні дані щодо розцінок у Костополі та сусідніх громадах, аби мешканці могли оцінити рівень запропонованих ставок у регіональному контексті.

Згідно з проєктом, нові ціни з урахуванням ПДВ становить 38,14 гривні за кубометр централізованого водопостачання та 42,10 гривні за кубометр водовідведення. Також передбачено можливість коригування у разі зростання споживання або додаткових витрат на обслуговування мереж.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області дозволить забезпечити фінансову стійкість підприємства, зберегти якість сервісу та гарантувати безперебійну роботу водопровідної й каналізаційної інфраструктури громади.

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